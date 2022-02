Ator teve tendinite e foi atingido 17 vezes por carro durante Uncharted

Vida de astro de cinema não é fácil em alguns momentos. Tom Holland, conhecido pela nova trilogia do Homem Aranha, foi atingido 17 vezes por um carro e teve tendinite durante as gravações de Uncharted: Fora do Mapa.

Em uma entrevista para o portal The Hollywood Reporter, ele disse que foi atingido 17 vezes por um carro para gravar uma cena de Uncharted. “Sabe quando você conta como foi o seu dia? Eu disse que fui atingido por um carro 17 vezes para gravar uma cena. Para mim, é motivo de orgulho” concluiu.

Continua depois da publicidade

O ator está em duas produções recentes do cinema que emendaram calendário. isso trouxe problemas a Tom Holland, pela rotina pesada e turnê de divulgação de Uncharted e Homem Aranha: Se Volta Para Casa

Descanso necessário

O longa serve como um antecessor para os jogos, seguindo o jovem explorador Nate Drake (Tom Holland). Nas explorações, Nate trabalha como bartender em uma cidade, mas acaba se envolvendo com um estranho que viria ser um dos seus mais confiáveis companheiros. Uncharted: Fora do Mapa mostra sua primeira aventura de caça ao tesouro com o sagaz parceiro Sully (Mark Wahlberg).

Na mesma entrevista o ator comentou sobre a intensa rotina de gravação.

“Houve um momento que eu pedi um descanso, pois estava bem cansado. Eu tive tendinite no punho e mãos. Isso estava me atrapalhando nas cenas”, desabafou.

O ator elogiou a Sony Pictures, que produz Uncharted e Homem-Aranha, pela sua conduta com ele. “Eles reconheceram o meu trabalho, me ajudaram ao dar o descanso que precisava”, conclui.

Estar em Uncharted e Homem-Aranha

Outro motivo do cansaço de Tom Holland foi devido a trabalhos em sequência. Ao terminar de gravar Uncharted: Fora do Mapa, ele iniciou a turnê de divulgação de Homem Aranha: Sem Volta Para Casa.

Ele fala sobre a turnê na entrevista: “Eu estive em 17 países diferentes na turnê, com muita pressão em mim. Foi a primeira vez que duvidei das minhas capacidades, e se conseguiria continuar. Eu não disse ‘não’ nenhuma vez, mas eu entendi que havia chegado no meu limite”.

Uncharted: Fora do Mapa e Homem Aranha: Sem Volta Para Casa estão em exibição nos cinemas.