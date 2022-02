Ator usou enchimento de bumbum em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

Tom Holland revelou que Tobey Maguire ou Andrew Garfield usaram enchimento no bumbum em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa.

Durante uma nova entrevista no Late Night With Seth Meyers, Holland explicou que um de seus colegas do elenco de do Homem-Aranha precisou de uma ajudinha para preencher o traseiro de sua fantasia.

Embora ele não tenha revelado se foi Maguire ou Garfield quem exibiu a bunda falsa, ele brincou que foi bastante convincente enquanto eles estavam todos juntos no set.

“Eu vou te dar um spoiler e eu não vou te dizer quem, mas um de nós tem um traseiro falso em seu terno. Você pode descobrir isso por si mesmo. Eu me lembro de estar no set tipo, ‘Uau, ah, espere um minuto, não, isso não é real'”, disse o astro no programa.

Quem sabe descobriremos futuramente quem usa enchimento no traje do Homem-Aranha.

Novo filme do Homem-Aranha segue em cartaz

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, traz Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. O elenco tem ainda Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina sendo Doutor Octopus e Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho.

Willem Dafoe volta como o Duende Verde para liderar um grupo de vilões do multiverso. O vilão foi o principal do primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire. O Doutor Octopus de Molina também é dessa mesma trilogia, enquanto o Electro de Foxx é dos filmes do Peter Parker de Andrew Garfield.

A direção do filme é de Jon Watts.

“Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói.”

“Quando ele pede ajuda ao Doutor Estranho, os riscos se tornam ainda mais perigosos, e o forçam a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha”, diz a sinopse do filme.

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, está em cartaz nos cinemas.

