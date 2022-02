Atores que estão desesperados para voltarem a Marvel e DC

Alguns papéis são tão marcantes que seus atores passam a ser reconhecidos por eles. É o caso de Mark Hamill como Luke Skywalker, ou mesmo Daniel Radcliffe como Harry Potter. Muitos deles não gostam de serem conhecidos como “astros de um só papel”, mas outros amam seus personagens a ponto de quererem trabalhar neles para sempre, incluindo alguns nomes da Marvel e DC, por exemplo.

Hoje em dia, muitas produções já são lançadas tendo em mente a proposta de se tornarem franquias, o que leva seus atores a vários anos de trabalho em um mesmo papel. Nem todos gostam, mas muitos já afirmaram após o fim de seus projetos como sentem falta de seus “eus” da ficção, como se tivessem se unido aos personagens.

Continua depois da publicidade

Relembre alguns artistas da Marvel e DC que já manifestaram essa saudade:

Jon Bernthal

Jon Bernthal conheceu o sucesso em The Walking, mas foi graças a Frank Castle, que conquistou de vez o coração do público. Seu icônico papel na série Demolidor, produção da Marvel lançada pela Netflix, foi tamanho que rendeu ao personagem seu próprio spin-off. Se não fosse a quebra de contrato entre a Netflix e a Marvel, provavelmente o astro ainda estria interpretando O Justiceiro, e não só os fãs sonham com essa volta em uma possível série futura do Disney+, mas o próprio astro também!

Em uma entrevista, o astro comentou sobre os rumores dele se juntar ao MCU afirmando que, embora não saiba de nada até o momento, quer que isso aconteça de forma justa para os fãs e para a história: “Honestamente, não tenho ideia. […] É um personagem que eu realmente sinto que tenho em meus ossos e em meu coração. Se fizermos isso, seremos capazes de acertar? Vai ser sombrio o suficiente? Vai ser corajoso o suficiente? Vamos dar aos fãs e às pessoas para quem o personagem significa tanto – vamos dar a eles o que eles merecem? Se a resposta for sim, cara, eu adoraria participar.”

Stephen Amell

Stephen Amell, estrela de Arrow, foi o precursor do Arrowverse, o universo de séries da DC que também incluiu Flash, Supergirl, The Legends of Tomorrow e Superman & Louis. Sua narrativa já chegou ao fim em 2020, e mesmo sendo recente ele já afirmou que não só voltaria a interpretar o Arqueiro Verde, como está desesperado para tal!

Ele disse: “Liguei para Greg e disse: ‘Olha, espero que isso não aconteça, mas se tudo der errado e vocês não conseguirem trazer atores aqui por causa de problemas sobre a maioria dos atores americanos cruzando para o Canadá, e se as coisas não puderem ser resolvidas, aqui está o negócio. Estou aqui e se tiver que ficar aqui, quero trabalhar. Se vou trabalhar, vamos apenas descobrir uma maneira de trazer Oliver de volta dos mortos’.

Em outra ocasião, também comentou: “Se a oportunidade surgisse, gostaria de fazer de 6 a 8 episódios de Arrow como uma série limitada na Netflix ou HBO Max – ou algo assim, ou na CW, conforme o caso – eu acho que isso seria incrível.”

Dean Cain

Dean Cain se tornou um nome conhecido entre o público após estrelar as quatro temporadas de Lois & Clark: As Novas Aventuras do Superman nos anos 90. A série da DC, disponível hoje na HBO Max, foi essencial para o hoje conhecido formato das produções inspiradas em quadrinhos de super-heróis, e Dean Cain já revelou ter interesse de interpretar o Superman novamente no futuro.

Hoje o astro tem 55 anos de idade e há poucos anos, em 2019, comentou ao Entertainment Tonight que gostaria muito de viver o Homem de Aço de novo em um revival de sua série e que já até tem planos para o roteiro: “Eu adoraria ver isso acontecer porque acho que terminou da forma mais estranha de todos os tempos, e então nós conversamos sobre isso e eu adoraria ver o que eles estão fazendo 25 anos depois, e eu adoraria ver essa situação. Eu já comecei a escrever pequenos pedaços, então vamos ver se consigo convencer alguém a fazer seis, 10, 12 episódios.”

Henry Cavill

O astro Henry Cavill também gostou de viver o Superman nos cinemas. Hoje em dia, o ator está ocupado com as gravações de The Witcher, série da Netflix, mas revelou em entrevistas recentes que ainda sonha com o momento em que poderá voltar a interpretar o Homem de Aço nos filmes da DC ou na HBO Max.

Ao The Hollywood Reporter, relembra sobre o final em que causa a morte de General Zod. “Ainda há muita história para eu atuar como Superman, e eu adoraria a oportunidade. Há uma oportunidade de crescimento depois disso, de explorar a psique do Superman como um ser divino profundo e aparentemente invulnerável, mas com um sentimento real por dentro. Como eu sempre digo, a capa ainda está no armário”.

Será que um dia veremos esses astros de volta à atividade na DC e na Marvel?

Enquanto isso, clique aqui para assinar o Uol Play e conferir todo o conteúdo da DC na HBO Max ou, se preferir, clique aqui para assinar o Disney+ e ver as séries da Marvel.