Atores revelam segredo para cenas de sexo em Através da Minha Janela

Não é nenhum spoiler que Através da Minha Janela conta também com cenas de sexo na Netflix. O segredo é como os jovens atores Clara Galle e Julio Peña fizeram para encarar o desafio no romance.

Para o Notícias de Navarra, as novas estrelas da Netflix contaram como se sentiram seguras e à vontade para gravar os momentos. Geralmente, atores se sentem constrangidos e até tentam fugir de filmar cenas de sexo.

O segredo dos jovens atores é um obrigatório em todos sets com cenas quentes. Clara Galle e Julio Peña tiveram o trabalho de um coordenador de intimidade, o que fez uma grande diferença.

“Existiu um respeito e um carinho que nos deixou sem medo para estas cenas”, declarou Peña, o Ares do filme da Netflix.

“Uma vez que tem um coordenador de intimidade, percebe como essa figura é importante. É um profissional fundamental que ajuda bastante ao conversar”, destacou ainda o diretor Marçal Forés.

A protagonista Clara Galle também elogiou o profissional no set, o que para a atriz fez toda diferença.

“Nos sentimos muito seguros e cuidados, o que é fundamental. É uma figura que precisa estar nas produções”, garantiu a estrela de Através da Minha Janela.

Através da Minha Janela é a adaptação espanhola do livro de Ariana Godoy, uma popular escritora venezuelana especializada em histórias românticas.

Muita gente não sabe, mas a trama de Através da Minha Janela foi criada originalmente no site de fanfics Wattpad, que também representa a origem de franquias populares como After e a Barraca do Beijo.

Através da Minha Janela acompanha a história de Raquel, uma adolescente que tenta lidar com sua grande crush pelo vizinho Ares.

Mesmo sem ter trocado uma palavra com ele, Raquel decide fazer o vizinho se apaixonar por ela. Mas Ares não é o tipo de cara que se apaixona facilmente – o que faz a relação potencialmente quente precisar de um empurrãozinho.

O filme é uma produção de Marçal Forés e conta com Clara Galle, Julio Peña, Pilar Castro, Hugo Arbues e Eric Masip no elenco.

Através da Minha Janela é uma produção da Netflix Espanha, a equipe por trás de alguns dos maiores sucessos da plataforma, como La Casa de Papel e Elite.

Clara Galle, a intérprete de Raquel, também faz parte do elenco da 2ª temporada de The Boarding School: Las Cumbres, uma popular série do Amazon Prime.

Já Ares é interpretado por Julio Penã, famoso por viver Manuel Gutiérrez na novela argentina BIA, produzida pelo Disney Channel.

Através da Minha Janela está na Netflix.