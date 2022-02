Através da Minha Janela 2 vai acontecer? O que esperar na Netflix

Nos últimos anos, a Netflix tem se destacado por lançar emocionantes filmes de romance, como as franquias Barraca do Beijo e Para Todos os Garotos. Recentemente, a plataforma celebrou a estreia de Através da Minha Janela, que já está fazendo grande sucesso com o público brasileiro. Quem já assistiu ao filme quer saber: a trama terá continuação?

“A paixão de Raquel pelo vizinho vira algo mais depois que ele também começa a sentir algo por ela, apesar das objeções da família”, afirma a sinopse de Através da Minha Janela na Netflix.

Produzido na Espanha, Através da Minha Janela é um filme de Marçal Forés, com roteiro de Ariana Godoy e Eduard Sola. O elenco é formado por Julio Peña, Clara Galle e Pilar Castro.

O site Que-Ver revelou se Através da Minha Janela 2 será produzido na Netflix e o que os fãs podem esperar da sequência; veja abaixo.

Poucos dias após a estreia, Através da Minha Janela se tornou um dos filmes mais assistidos da Netflix, figurando no Top 10 de diversos países.

O longa acompanha a história de Raquel, uma adolescente que fica obcecada com o vizinho Ares – e desenvolve com ele uma relação com consequências inesperadas.

Até o momento, a Netflix não confirmou a continuação de Através da Minha Janela. Mas dado o sucesso do filme, é uma aposta sólida afirmar que a plataforma dará o sinal verde para uma sequência.

Dessa forma, Através da Janela tem tudo para ganhar uma franquia na Netflix, como aconteceu com Barraca do Beijo e Para Todos os Garotos.

Assim como as franquias citadas, Através da Janela é baseado em uma série de livros. Dessa forma, existem histórias de sobra a serem adaptadas em futuros filmes.

O enredo de Através da Janela é baseado na “Trilogia dos Hidalgo”, escrita por Ariana Godoy. O primeiro livro compartilha o título do filme. O segundo se chama “Através de Você”, e foi publicado em novembro de 2021.

Finalmente, o terceiro livro da saga, batizado de “Através da Chuva”, tem previsão de lançamento para 2022.

Como o nome indica, a trilogia acompanha a história dos Irmãos Hidalgo, e cada livro foca em um personagem diferente.

O primeiro livro, adaptado pela Netflix, conta a história de Ares. Os outros dois, focam em Ártemis e Apolo, os irmãos de Ares.

Dessa forma, caso a Netflix opte por produzir uma continuação de Através da Minha Janela, o filme pode acompanhar uma história bem diferente.

Algo parecido acontece com a série Bridgerton, de Shonda Rhimes. Cada temporada deve focar em um integrante específico da Família Bridgerton. A primeira, por exemplo, focou na trama de Daphne.

A Netflix deve divulgar novidades sobre Através da Minha Janela 2 nos próximos meses. O primeiro filme está disponível no catálogo brasileiro da plataforma.