Através da Minha Janela está prestes a quebrar grande recorde na Netflix

Através da Minha Janela provou ser um grande sucesso na Netflix e está prestes a quebrar um recorde na plataforma de streaming.

Conforme o FlixPatrol, o filme foi visto por quase 68 milhões de horas em apenas 10 dias e atualmente é o quarto filme mais visto da plataforma.

Caso mantenha essa popularidade, ele pode se tornar o filme em língua espanhola mais visto da plataforma, superando obras como Abaixo de Zero e O Poço.

Abaixo de Zero foi visto por 78 milhões de horas em 28 dias, enquanto O Poço foi assistido por 108 milhões de horas. Através da Minha Janela tem 18 dias para ganhar mais 40 milhões de horas visualizadas, número que já superou em 10 dias.

Através da Minha Janela é a adaptação espanhola do livro de Ariana Godoy, uma popular escritora venezuelana especializada em histórias românticas.

Muita gente não sabe, mas a trama de Através da Minha Janela foi criada originalmente no site de fanfics Wattpad, que também representa a origem de franquias populares como After e a Barraca do Beijo.

Através da Minha Janela acompanha a história de Raquel, uma adolescente que tenta lidar com sua grande crush pelo vizinho Ares.

Mesmo sem ter trocado uma palavra com ele, Raquel decide fazer o vizinho se apaixonar por ela. Mas Ares não é o tipo de cara que se apaixona facilmente – o que faz a relação potencialmente quente precisar de um empurrãozinho.

O filme é uma produção de Marçal Forés e conta com Clara Galle, Julio Peña, Pilar Castro, Hugo Arbues e Eric Masip no elenco.

Através da Minha Janela é uma produção da Netflix Espanha, a equipe por trás de alguns dos maiores sucessos da plataforma, como La Casa de Papel e Elite.

Clara Galle, a intérprete de Raquel, também faz parte do elenco da 2ª temporada de The Boarding School: Las Cumbres, uma popular série do Amazon Prime.

Já Ares é interpretado por Julio Penã, famoso por viver Manuel Gutiérrez na novela argentina BIA, produzida pelo Disney Channel.

Através da Minha Janela está na Netflix.