Atriz brasileira revela ter feito audição para papel em Vingadores

A atriz brasileira Morena Baccarin já participou de algumas produções baseadas em quadrinhos, como Deadpool e Gotham. Ela também chegou a fazer um teste para Vingadores.

A atriz participou do podcast Happy Sad Confused, apresentado por Josh Horowitz, e revelou não ter conseguido um papel em Os Vingadores, dirigido por Josh Whedon.

Ela originalmente fez o teste para o papel de Maria Hill, que acabou indo para Cobie Smulders, também conhecida por How I Met Your Mother.

“Eu não entendi nada, eu não entendi nada. Eu amo que [Joss Whedon] me chamou para isso. Ele continuou me dizendo que ela era como Sigourney Weaver em Alien, que ela era durona, e eu fiquei tipo ‘eu não entendo'”, disse a atriz.

“Eu não enxergava isso na página, eu não podia fazer isso. Eu fiz o teste. Eu estava lá com Cobie, nós competimos pelo papel e pensei, ‘Ela vai conseguir esse papel, eu posso ver’. Ele queria que eu fosse emotiva, mas que segurasse tudo e fosse durona, e eu fiquei tipo, ‘Eu não sei o que você está me pedindo para fazer. Eu não posso fazer isso'”.

Ryan Reynolds responde sobre Deadpool em Doutor Estranho 2

Com os lançamentos de trailer e pôster de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), os fãs começaram uma teoria. Alguns espectadores da Marvel garantem ter visto o Deadpool no pôster.

A teoria é reforçada por outros rumores. Há informações de que o Deadpool faça uma aparição em Doutor Estranho 2, que toca diretamente no multiverso.

Além disso, Ryan Reynolds, o intérprete do personagem da Marvel, tirou uma foto ao lado da figurinista do longa – em post que depois foi deletado.

A Variety, agora, questionou diretamente o ator sobre esta aparição. Ryan Reynolds garante que ela não está acontecendo.

“Eu realmente não estou no filme. Eu prometo. Eu não estou no filme”, respondeu o astro.

A dúvida, porém, continua. Andrew Garfield, por exemplo, disse inúmeras vezes que não estaria em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa – e todos sabem o que aconteceu.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 5 de maio de 2022.

