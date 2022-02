Atriz da Marvel quase interpretou Rose em Titanic

Hoje em dia é difícil imaginar outros atores além de Leonardo DiCaprio e Kate Winslet como Jack e Rose em Titanic, mas isso quase aconteceu. Gwyneth Paltrow, que interpretou Pepper Potts nos filmes da Marvel, quase foi contratada para o papel de Rose no filme de James Cameron.

A atriz conversou com Howard Stern sobre a seleção do elenco do filme e revelou ter sido uma das finalistas na concorrência para o papel.

“Eu sei que a história que contam é que eu recusei, mas eu realmente estava na disputa, eu fui uma das duas últimas”, disse a atriz da Marvel.

“Eu olho para as escolhas que fiz e penso: ‘Por que diabos eu disse sim para isso? E não para isso?’… De que adianta manter os papéis?”.

No fim, Gwyneth Paltrow ainda conseguiu estrelas duas das maiores bilheterias de todos os tempos: Vingadores: Guerra Infinita e Ultimato e Titanic foi eternizado com Kate Winslet e Leonardo DiCaprio, que são grandes amigos até hoje.

Fãs de Titanic descobrem problema entre Jack e Rose

No fim de Titanic, Rose acaba mudando o sobrenome dela de DeWitt Bukater para Dawson, a fim de homenagear Jack, vivido por Leonardo DiCaprio, e para escapar, enfim, da família dela e do pretendente. Fãs apontaram um problema nesse acontecimento do filme.

Um usuário do Reddit (via ScreenRant) explicou que a troca no sobrenome não seria o fim de todos os problemas dela.

A mudança ocorre quando ela e outros sobreviventes são salvos pelo RMS Carpathia. Quando perguntam o nome dela, a personagem de Kate Winslet responde “Rose Dawson”. Dias depois a lista de sobreviventes foi liberada e, aparentemente, a família dela achou que ela tinha morrido.

O problema inicial é que perceberiam o nome Rose e que Dawson é o sobrenome de Jack, algo que eles sabiam. Então teriam identificado Rose eventualmente.

Caso não tenham se lembrado do sobrenome de Jack, ainda há outro ponto que não faz sentido. Rose eventualmente se torna uma atriz e invariavelmente algum membro da família, o ex-noivo dela reconheceria a personagem.

É um desfecho emocionante para Titanic, mas que não faz muito sentido.

