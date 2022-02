Atriz de Eternos revela cena humilhante com Angelina Jolie que foi cortada

Lia McHugh interpreta Sprite em Eternos, a personagem que mantém aparência de criança, apesar de ter milhares de anos. Ela revelou ter passado vergonha em uma cena, que acabou sendo cortada do filme do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

McHugh conversou com o Cinema Blend e contou sobre a experiência dela no set de Eternos, trabalhando com grandes estrelas, como Angelina Jolie. A atriz riu ao lembrar de uma cena que teve de cantar karaokê.

Conforme a atriz, ela precisou cantar The End of the World, de Skeeter Davis, em frente à Angelina Jolie.

“Eu tive que filmar uma cena em que eu tinha que cantar no karaokê no jato particular, e devo dizer, é provavelmente um dos momentos mais humilhantes da minha vida. Eu tive que ir com tudo e cantei a música que tocou no trailer”, disse Lia McHugh.

“Eu tive que cantar essa música para Angelina Jolie. Eu estava cantando para ela e para Barry e Kumail. Foi provavelmente o momento mais embaraçoso da minha vida e eu lembro que Chloé veio até mim e ela disse, ‘Você está tentando cantar mal, Lia?’. E eu não estava, mas eu fiquei tipo: ‘Sim, definitivamente”, continuou a atriz de Eternos.

Eternos está disponível no Disney+

Após os eventos de Vingadores: Ultimato, uma tragédia inesperada faz com que os Eternos saiam das sombras e se reúnam novamente contra o inimigo mais antigo da humanidade, os Deviantes.

O elenco incrível inclui Richard Madden, como o poderoso Ikaris, Gemma Chan como a amante da humanidade, Sersi, Kumail Nanjiani como o poderoso ser cósmico Kingo, Lauren Ridloff como a super rápida Makkari, Brian Tyree Henry como o inteligente inventor Phastos, Salma Hayak como a sábia e espiritual líder Ajak, Lia McHugh como a eternamente jovem Spire, Don Lee como o poderoso Gilgamesh, Barry Keoghan como o distante Druig, Angelina Jolie como a brava guerreira Thena, e Kit Harington como Dane Whitman, o Cavaleiro Negro.

A sinopse de Eternos estabelece que o filme se passa após Vingadores: Ultimato, mas também teremos vislumbres do passado do MCU.

A direção é de Chloé Zhao, que fez história ao ganhar o Oscar de Melhor Direção por Nomadland.

Como citado, Eternos está disponível no Disney+. Os filmes dos Vingadores também estão na plataforma.

