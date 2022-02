Atriz de Teen Wolf recusa retornar para o filme por causa do salário

Arden Cho não volta para o filme de Teen Wolf e por motivo que pode ser considerado polêmico. A atriz teria recebido uma proposta menor do que outras colegas.

O Deadline afirma que o filme do Paramount+ ofereceu metade do que as outras estrelas femininas ganham. Não se sabe se Arden Cho tentou negociar, mas o projeto seguiu em frente sem ela.

A estrela foi introduzida na terceira temporada de Teen Wolf como Kira Yukimura. A personagem surge em Beacon Hills para ajudar na luta contra monstros japoneses.

A participação de Kira acontece entre a terceira e quinta temporada. Arden Cho não apareceu no sexto e a volta seria uma atualização sobre a guerreira.

As outras estrelas femininas, que voltam no filme de Teen Wolf, são Holland Roden, Shelley Hennig e Crystal Reed, que tiveram 100, 55 e 49 capítulos no seriado. Nas redes sociais, Arden Cho deixou apenas uma mensagem de carinho pelos fãs:

“Amo vocês, gostaria de abraçar todos.”

Confira abaixo.

Love you, wish I could give you all hugs 🤗 — Arden Cho (@arden_cho) February 16, 2022

Mais sobre o filme de Teen Wolf

O filme de Teen Wolf vai contar com muitos nomes do elenco original. A informação é da Variety.

O título funciona como um revival, atualizando os acontecimentos do universo da série da MTV. Para alegria dos espectadores, conforme o site, nomes como Tyler Posey, o Scott McCall do seriado.

O elenco ainda deve ter Holland Roden como Lydia Martin, Shelley Hennig sendo Malia Tate, Crystal Reed como Allison Argent, Orny Adams sendo o treinador Bobby Finstock, Linden Ashby no papel de Noah Stilinski, JR Bourne como Chris Argent, Seth Gilliam sendo Dr. Alan Deaton, Colton Haynes voltando como Jackson Whittemore, Ryan Kelley como Jordan Parrish, Melissa Ponzio como Melissa McCall e Dylan Sprayberry vivendo Liam Dunbar.

Apesar destes nomes, outros conhecidos de Teen Wolf não devem retornar. As ausências ficam com Dylan O’Brien, Arden Cho e Tyler Hoechlin.

A Variety notícia que o criador Jeff Davis assina um acordo com a plataforma. O contrato é para múltiplos anos e nele está incluído a produção do filme de Teen Wolf.

Tyler Posey, um dos membros originais de Teen Wolf, sempre apoiou um retorno.

Além da notícia da volta, um resumo da história foi divulgado. Um novo mal chegará em Beacon Hills, dando início ao filme de Teen Wolf.

Por conta disso, os lobisomens estão se reunindo e chamando todos que podem ajudar, entre eles Banshees, Werecoyotes, Hellhounds e Kitsunes.

Mas, apesar da união, apenas McCall, que agora é um Alpha, pode trazer todos amigos de volta para realmente enfrentar esse novo inimigo.

A sinopse promete que esse vilão “é o mais mortal” já enfrentado pelos personagens de Teen Wolf.

O filme de Teen Wolf deve chegar em 2022 no Paramount+. Por enquanto, a série pode ser vista na Netflix no Brasil.