Atriz implorou a Vin Diesel para entrar em Velozes e Furiosos

Helen Mirren tem uma carreira invejável, com mais de 140 créditos. Curiosamente, ela implorou para estrelar a franquia Velozes e Furiosos.

A atriz, que interpreta Magdalene Shaw na franquia, conversou com o The Hollywood Reporter sobre a carreira de mais de 50 anos e foi perguntada sobre o envolvimento dela em Velozes e Furiosos. Ela disse ter implorado a Vin Diesel para participar dos filmes.

“Eu não pedi, eu implorei! Acho que estava em algum evento, e ele estava lá, e fui apresentada a ele. E eu não tinha vergonha: ‘Oh Deus, eu adoraria estar em um de seus filmes! Por favor, deixe-me estar em um deles’. E então Vin, com aquela voz linda e profunda dele, disse: ‘Vou ver o que posso fazer'”, disse Helen Mirren.

“E ele fez isso por mim. Ele encontrou esse ótimo pequeno papel para mim, que foi perfeito. Eu nunca tinha feito nada assim antes – um daqueles grandes, grandes filmes. E eu adoro dirigir e realmente queria dirigir um carro rápido”.

Helen Mirren já apareceu em três filmes da franquia Velozes e Furiosos, o oitavo, o nono e o derivado Hobbs & Shaw.

Jason Momoa deve ser grande adição de Velozes e Furiosos 10

Velozes e Furiosos 10 pode ganhar um reforço direto de Atlântida. Jason Momoa, que interpreta o Aquaman nos filmes da DC, está em negociações para estrelar o novo filme da franquia.

Conforme o THR, o astro está já no fim das negociações para se juntar a Vin Diesel e o restante do elenco no vindouro longa-metragem.

Detalhes sobre a trama ou sobre o papel de Momoa não foram divulgados pela Universal Pictures até o momento, mas o THR apontou que ele pode interpretar um dos vilões do filme.

Justin Lin, que comandou Velozes e Furiosos 9 retorna para a cadeira da direção. Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris e Sung Kang também estarão de volta, junto de Charlize Theron.

Naturalmente, Vin Diesel também está na produção, como ator e produtor de Velozes e Furiosos 10.

Velozes e Furiosos 10 tem previsão para maio de 2023.