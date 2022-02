Atriz morreu de medo com cena do novo O Massacre da Serra Elétrica

A atriz Nell Hudson disse em entrevista que morreu de medo em uma cena de O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface. O novo filme da franquia acabou de chegar a Netflix.

O novo longa é uma sequência direta do longa original de 1974, onde o personagem persegue um novo grupo de jovens.

Continua depois da publicidade

Em entrevista ao Metro.co.uk, a atriz fala um pouco da cena, “Eu estava aguardando muito o dia que gravaríamos essa cena, foi um grande pico de adrenalina na hora, já que ele precisava de diversos movimentos e eu ainda tinha que lidar com sangue e outras coisa”.

Inclusive a atriz confirmou que o dia seguinte foi complicado: “Meu corpo ficou bem tenso e duro no dia seguinte, fui até fazer uma massagem para ajudar e me disseram que eu estava tão tensa, que a massagem não iria ajudar”.

Novo filme da franquia

A direção do novo filme é de David Blue Garcia, com roteiro de Chris Thomas Devlin. Ele foi gravado na Bulgária, apesar de se passar no Texas, como o original.

O elenco conta com Sarah Yarkin, Elsie Fisher, Nell Hudson e Jacob Latimore como um grupo de amigos que cometem o erro de viajar para longe demais da cidade grande.

O filme se passa bastante tempo após o primeiro O Massacre da Serra Elétrica. No entanto, trata-se do mesmo Leatherface, o assassino do original.

Ele esteve escondido desde então, tentando ser uma boa pessoa, até que essas pessoas novas o “despertam”.

O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface está disponível na Netflix.