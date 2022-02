Atriz revela momento embaraçador com Tom Holland durante Uncharted

Tati Gabrielle interpreta Jo Braddock em Uncharted: Fora do Mapa. A atriz acidentalmente acertou Tom Holland com um golpe durante as gravações.

Gabrielle admitiu que foi encorajada a usar golpes de karatê quando possível e acabou atingindo o intérprete de Nathan Drake de verdade.

“Não era minha intenção. Eu tenho formação em artes marciais, sempre me ensinaram, sabe, ou controlar – não tocar ou atingir alguém – ou bater de verdade”, explicou ela.

“E assim, gravar cenas de ação, foi uma coisa difícil para mim, com minha memória muscular apenas raspar nele foi difícil. ‘Apenas toque nele um pouco. Você não precisa chutá-lo’. E eu me sinto tão mal, ele é tão querido porque lidou da melhor maneira possível”.

“Mas, sim, eu não estava tentando bater no Homem-Aranha. Por favor, aqueles que amam o Homem-Aranha não me odeiem!”, continuou Tati Gabrielle.

Mais sobre Uncharted: Fora do Mapa

Uncharted tem a direção de Ruben Fleischer, conhecido por Venom. Enquanto isso, o roteiro é da dupla Art Marcum e Matt Holloway, conhecidos por Homem de Ferro.

Com Tom Holland no papel principal, Uncharted começa uma história com um Nathan Drake mais jovem. O mesmo vale para Sully, que está em idade bem distante em comparação aos games.

A Sony promete que Uncharted é uma história de origem para Nathan Drake. Essa será a primeira aventura dele ao lado do mentor Sully.

A dupla terá a missão de encontrar “o maior tesouro perdido” do mundo, em uma aventura que percorre toda Terra. A história pode levar o personagem de Tom Holland a reencontrar o irmão perdido dele.

Uncharted, com Tom Holland, já está em exibição nos cinemas.