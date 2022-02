Batman: Ator foi ao Starbucks com figurino completo do personagem

Batman se aproxima dos cinemas e os astros do filme seguem promovendo o lançamento com Robert Pattinson. Dessa vez foi Colin Farrell que contou uma engraçada anedota sobre os bastidores.

O ator, que interpreta o Pinguim no filme da Warner Bros, contou que já foi a um Starbucks enquanto estava caracterizado como o personagem.

Continua depois da publicidade

“No primeiro dia em que testamos a coisa toda, levamos para dar uma volta, metaforicamente falando. Fizemos isso em Burbank. Demorou cerca de seis ou oito horas. Era uma equipe de dez ou quinze pessoas. E foi muito divertido”, disse o ator.

“Entrei no Starbucks e pedi uma bebida bem diferente, que Oswald não pediria, um café com leite de aveia com dois adoçantes de stevia. Algumas pessoas olharam na minha direção, mas só porque é um visual tão imponente. Mike (Marino) fez muito do trabalho para mim nisso, muito do trabalho pesado”, continuou Colin Farrell.

De fato, o ator está irreconhecível como o Pinguim, que já apareceu nos trailers de Batman.

Mais sobre Batman

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 3 de março. Confira abaixo um trailer do filme.