Batman de Robert Pattinson esconde surpreendente ligação com Superman

The Batman, com Robert Pattinson, não acontece no DCEU, onde estão os outros heróis da DC no cinema. No entanto, parece que ainda pode existir uma ligação com Superman.

Fãs notaram que um livro que serve como prelúdio para The Batman apresenta referências envolvendo o Superman. O livro menciona a LexCorp e a cidade de Metrópolis.

A LexCorp é a empresa de Lex Luthor, o maior vilão do Superman.

A empresa originalmente era do pai de Lex Luthor, o que explica por que ela existe enquanto Bruce Wayne ainda é uma criança (que é quando os eventos do livro acontecem).

Já Metrópolis é o próprio lar do Superman. Em algumas histórias, a cidade é mostrada como bem próxima de Gotham, mas não está claro se esse é o caso no universo de The Batman.

The Batman acontece na Terra-2

Imagens do set já indicavam referências para outros heróis da DC em The Batman.

Separado do DCEU, o longa-metragem acontece na Terra-2, um universo que provavelmente apresenta novas versões de personagens icônicos, como o próprio Superman, embora eles não necessariamente apareçam.

The Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 3 de março de 2022.