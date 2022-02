Batman de Robert Pattinson pode quebrar grande recorde na DC

The Batman, com Robert Pattinson, pode quebrar um grande recorde de bilheteria na DC. A produção é o começo de uma nova saga do Cavaleiro das Trevas no cinema.

De acordo com uma projeção de longo alcance do Box Office Pro, The Batman deve arrecadar algo entre US$ 135 milhões e US$ 185 milhões em seu fim de semana de estreia nos Estados Unidos.

Continua depois da publicidade

Ainda é uma previsão inicial, mas caso o cenário mais positivo se concretize, The Batman pode se tornar a maior estreia da história para uma produção da DC.

A possível maior arrecadação de estreia da DC

Seriam números muito positivos, especialmente considerando o período da pandemia.

Falando nisso, essa faixa de arrecadação também faria de The Batman o segundo maior sucesso de bilheteria da era da pandemia, perdendo apenas para Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3).

Vale lembrar que The Batman teve um orçamento de US$ 100 milhões, que não é considerado muito elevado para um blockbuster de super-heróis.

Mesmo que a bilheteria não alcance o potencial máximo da projeção de longo alcance, o Batman de Robert Pattinson ainda poderia se tornar o mais lucrativo que a DC já teve.

Com Robert Pattinson, The Batman chega aos cinemas em 3 de março de 2022.