Batman de Robert Pattinson vai ser bem diferente do que fãs conhecem

O Bruce Wayne de The Batman será bem diferente do que os fãs conhecem. A revelação foi feita por Robert Pattinson.

Para GQ, o astro da DC afirmou que Bruce Wayne não vai ser um playboy, como é conhecido. Essa personalidade foi vista em praticamente todas versões do Batman.

No caso do ator, Bruce Wayne vai ser um “estranho”. Além disso, a história do Batman deve ter uma diferença fundamental em comparação do que é conhecida.

“Ele não tem a persona de playboy, ele é um Bruce Wayne estranho, ele é um Batman estranho. E acho que há um ponto de vista mais pessimista sobre tudo. Normalmente, nos filmes, Bruce sai de Gotham, treina e volta acreditando nele, pensando que vai mudar tudo. Mas dentro disso, é estabelecido que ele tem uma pequena quebra. Mas, o que ele está fazendo, não está funcionando”, explicou o astro.

The Batman chega em breve nos cinemas

The Batman é um futuro filme de ação e suspense baseado nos quadrinhos da DC Comics.

Produzido pela DC Filmes e 6th & Idaho, e programado para distribuição pela Warner Bros. Pictures, é um reboot da franquia do Batman e acontece na Terra-2, sem conexão com o DCEU.

O filme é dirigido por Matt Reeves, que escreveu o roteiro com Peter Craig, e é estrelado por Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman, ao lado de Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell.

Situado em seu segundo ano de luta contra o crime, o filme mostra Batman descobrindo as raízes da corrupção em Gotham City enquanto enfrenta um assassino em série conhecido como Charada.

É esperado que The Batman seja o começo de uma nova trilogia na DC. Além disso, será o início de um universo compartilhado de personagens de Gotham.

Uma série da polícia de Gotham está em desenvolvimento, e o Pinguim de Colin Farrell também terá seu próprio seriado. É possível que mais projetos derivados sejam anunciados em breve.

Como citado, The Batman estreia em 4 de março de 2022.