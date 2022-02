“Batman favorito”: Primeiras reações a The Batman exaltam Robert Pattinson

Batman, estrelado por Robert Pattinson, estreou em Londres e algumas das primeiras reações ao filme já foram divulgadas. Por enquanto, todas foram muito positivas.

O MTV UK compartilhou no Instagram (como parceria paga) tais reações, e só há elogios ao filme com Robert Pattinson.

Hanna Flint, MTV Movies disse: “Matt Reeves oferece uma história de amadurecimento do Batman emocionante e divertida”.

Já o Unilad considerou o filme “absolutamente eufórico”, enquanto a Total Filme considerou apenas “sensacional”.

Já a Empire elogiou o filme, chamando de “engajante”, enquanto o Shortlist considerou um “baita filme”. O Insider foi além, dizendo que “Robert Pattinson será seu novo Batman favorito”.

Veja o vídeo divulgado pela MTV, abaixo.

Mais sobre The Batman

The Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

The Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 3 de março. Confira abaixo um trailer do filme.