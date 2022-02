Batman: Pattinson e Kravitz aparecem na première com looks fieis aos quadrinhos

Batman está em turnê de pré-estreia com os astros Robert Pattinson e Zoe Kravitz. Na première, os atores da DC usaram trajes com referências aos quadrinhos, como notado por espectadores.

Fãs mais atentos da DC perceberam que Robert Pattinson e Zoe Kravitz se inspiraram nos quadrinhos Batman de 2017. As HQs foram escritas por Tom King e desenhadas por Clay Mann.

Continua depois da publicidade

Robert Pattinson optou por um visual formal de Bruce Wayne, enquanto Zoe Kravitz apareceu com um vestido preto, bem parecido com o de Selina Kyle – a Mulher-Gato.

“Mais ou menos, de qualquer forma eles parecem muito bem”, comentou um fã atenta com a referência.

Confira abaixo.

Mais sobre The Batman

The Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

The Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 3 de março. Confira abaixo um trailer do filme.