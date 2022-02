Batman: Surge prova de que Coringa está no filme

Atenção: contém possíveis spoilers de Batman!

Falta pouco para a estreia do novo filme do morcego da DC nos cinemas, com Robert Pattison assumindo o manto de Bruce Wayne em já esperadas batalhas contra vilões conhecidos do público, como Pinguim (Colin Farrell) e Charada (Paul Dano), mas e se tivermos mais um vilão no longa?

Continua depois da publicidade

Ao que tudo indica, o Coringa pode fazer uma aparição neste novo projeto, mas não será vivido nem por Jared Leto, que abandonou o papel após o fracasso de Esquadrão Suicida, nem por Joaquin Phoenix, vencedor do Oscar mas que atuou em um filme não relacionado ao universo cinematográfico da DC.

Segundo esses novos rumores, compartilhados pelo perfil Batman Film News, no Twitter, uma nova lista de elenco do filme inclui Barry Keoghan, ator irlandês que recentemente interpretou Druig no filme Os Eternos, da Marvel.

Confira a prova:

An Unseen Arkham Prisoner with a prosthetic design playing by Barry Keoghan 🤔 #TheBatman pic.twitter.com/x5Go1LTiGW — The Batman Film News 🦇 (@TheBatmanFilm_) February 16, 2022

Barry Keoghan na DC

É sabido que seu personagem no filme será Stanley Merkel, um parceiro do comissário Gordon, mas na lista divulgado ele aparece como um “prisioneiro nunca visto de Arkham”, sugerindo que o filme terá outro vilão do Batman.

O designer de próteses Mike Marino, que fez a maquiagem do Pinguim também está creditado como maquiador desse personagem suspeito. Mas por que um personagem “comum” precisaria de maquiagem especial? Só se ele for se transformar em um vilão ao longo do filme!

Há duas possibilidades: A primeira e mais interessante é que Barry Keoghan comece o filme, de fato, como Stanley Merkel, mas em algum momento se torne o famoso Coringa. A outra, e mais chata, é que houve um erro de digitação.

A verdade, no entanto, só será descoberta quando o filme for lançado. Relembre o trailer:

Mais sobre Batman

O novo filme do Batman, com direção de Matt Reeves, é estrelado por Robert Pattinson em uma versão inédita de Bruce Wayne, icônico personagem da DC.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 3 de março.