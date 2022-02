Batman: Traje de Robert Pattinson pesa um absurdo

Não é fácil interpretar um super-herói nos cinemas. Não bastasse toda a rotina de exercícios, os astros ainda têm de vestir os uniformes, que muitas vezes são pesados, como é o caso do utilizado por Robert Pattinson em The Batman.

O astro revelou no Good Morning America que o traje utilizado por ele no filme da DC pesa 27,2 kg. Ainda assim, ele gostou de usar o uniforme do super-herói.

“Quando coloco o traje que fizeram para mim, é tão incrivelmente bem desenhado. É bem pesado – provavelmente pesa cerca de 27,2 kg”, disse o ator.

Pelo jeito, ele basicamente se exercitava toda vez que vestia o uniforme e, pelo que parece, ele não aparece tantas vezes sem o traje do Batman no filme.

O resultado, é claro, fala por si só e a roupa do herói da DC tem sido bastante elogiada pelos fãs.

The Batman chega nos cinemas com Robert Pattinson

The Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

The Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 3 de março. Confira abaixo um trailer do filme.