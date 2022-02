Benedict Cumberbatch, o Doutor Estranho, é processado por causa de filme

Benedict Cumberbatch, o Doutor Estranho da Marvel, está sendo processado por causa de um filme que não aconteceu. O problema nasce de um projeto não realizado de Danny, o Campeão do Mundo, que seria uma adaptação do conto de Roald Dahl.

A Variety afirma que a Portobello Productions abriu um processo contra a SunnyMarch por causa dos direitos do roteiro escrito por David Nicholls. As duas produtoras tinham um acordo de achar um diretor para o roteiro em até 12 meses, após a criação do script.

Continua depois da publicidade

O contrato diria que se o filme não acontecesse em três anos, os direitos do roteiro ficariam totalmente para Portobello. Porém, a produtora teria contatado a SunnyMarch em dezembro de 2021 e teve o pedido negado.

O que acontece é que Benedict Cumberbatch é o co-proprietário da SunnyMarch ao lado de Adam Ackland. Além disso, o astro de Doutor Estranho ainda seria a estrela do filme de Danny, o Campeão do Mundo.

A produtora do astro de Doutor Estranho da Marvel ainda não se pronuncia sobre o caso.

Benedict Cumberbatch estrela Doutor Estranho 2

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é um vindouro filme de super-herói com base nos quadrinhos do Doutor Estranho da Marvel Comics.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, o longa-metragem é a sequência de Doutor Estranho (2016) e parte do MCU.

O filme é dirigido por Sam Raimi a partir de um roteiro escrito por Jade Bartlett e Michael Waldron, e estrelado por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, ao lado de Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez.

No filme, Doutor Estranho desencadeia um mal indescritível ao enfrentar um amigo que virou inimigo.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 5 de maio de 2022.

Clique aqui para assinar o Disney+ e conferir as produções da Marvel.