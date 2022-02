Brad Pitt disse não para ser herói da Marvel e perdeu R$ 10 milhões

Brad Pitt tem uma breve participação em Deadpool 2, como um dos membros do esquadrão do herói titular. Infelizmente, ele é morto em questão de segundos e só vemos o rosto de Pitt enquanto o personagem morre. Mas ele poderia ter um papel bem maior.

O diretor David Leitch revelou que o astro quase interpretou Cable no filme, papel que acabou indo para Josh Brolin.

Continua depois da publicidade

“Tivemos uma ótima reunião com Brad. Ele estava incrivelmente interessado na propriedade. As coisas não funcionaram em termos de agenda”, disse o diretor (via The Things).

“Ele é um fã e o amamos, acho que ele teria sido um incrível Cable”, acrescentou o diretor.

No fim, Josh Brolin provou ser uma ótima escolha para viver o personagem e ele recebeu US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 10 milhões) pelo papel. Mas Brad Pitt com certeza teria entregado uma leitura completamente diferente do personagem.

Deadpool 3 tem janela de lançamento

O presidente do Marvel Studios, Kevin Feige, confirmou que o próximo filme de Ryan Reynolds, Deadpool 3, tem uma janela de lançamento. É uma boa notícia para o desenvolvimento da sequência.

Ao falar com o Comic Book, Kevin Feige não revelou quando o filme seria lançado, mas afirmou que o Marvel Studios tinha uma janela de data de lançamento em mente para Deadpool 3:

“Já temos uma janela de lançamento. E o roteiro está sendo elaborado e Ryan está trabalhando arduamente nele com nossas escritoras enquanto conversamos.”

O roteiro de Deadpool 3 está sendo desenvolvido pelas irmãs Molyneux. Ryan Reynolds também está colaborando no desenvolvimento.

Até o momento, não há um diretor confirmado para Deadpool 3. O diretor de Deadpool 2, David Leitch, demonstrou interesse em voltar, mas ainda não está claro se ele foi realmente abordado para comandar a próxima sequência.

Ainda não há uma data de estreia oficial para Deadpool 3, com Ryan Reynolds.