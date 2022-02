Brad Pitt interrompeu briga de atores em set de filmagem

O set de Corações de Ferro, ainda de 2014, foi marcado por uma briga. A situação só não piorou por causa de Brad Pitt, protagonista do longa.

A lembrança sobre o desentendimento foi feita por Scott Eastwood, filho de Clint Eastwood. Escalado no longa de guerra, o ator teve uma briga com Shia LaBeouf.

O pior é que tudo aconteceu por conta de uma situação de roteiro. Sem entender isso, Shia partiu para cima do colega.

Como contou Eastwood ao Insider, Brad Pitt não esperou muito para interferir. O ator de Corações de Ferro ainda criticou o método da produção para o filme.

A confusão separada por Brad Pitt em Corações de Ferro

Para deixar o filme bastante real, o diretor David Ayer teve uma abordagem diferente. O cineasta fazia com os que os atores se xingassem nos bastidores, além de fazer eles morarem em tanques de guerra.

Isso criou um sentimento de raiva em alguns. Em uma cena, Scott Eastwood ensaiava o momento em que o personagem dele mastigava tabaco e depois cuspia no tanque.

Shia LaBeouf não percebeu que isso era parte do roteiro e atacou o colega após o momento.

“Ele ficou maluco comigo e foi um momento volátil que fez com que Brad Pitt interrompesse. Eu nunca penso que o processo deve envolver como atores são tratados no set. Deveria ser positivo para produção e não uma forma de colocar as pessoas em um ambiente terrível de trabalho, em que ou você é rude ou as pessoas ficam desconfortáveis com algumas situações”, contou o ator.

Corações de Ferro pode ser visto no Amazon Prime Video e em outras plataformas a partir de aluguel.