Brie Larson comemora 1 ano para Capitã Marvel 2 com nova foto

Os fãs da Marvel já estão ansiosos para a estreia de Capitã Marvel 2, que ganhou o título de The Marvels, mas a estrela principal do filme, Brie Larson, também demonstrou grande empolgação e já está até em contagem regressiva para o lançamento!

A vencedora do Oscar de Melhor Atriz pelo filme O Quarto de Jack usou seu perfil no Twitter para comemorar que falta um ano para a estreia de The Marvels (Capitã Marvel 2).

Seguindo a regra de sigilo da Marvel, Brie Larson não revelou nenhum spoiler do novo filme, compartilhando apenas a foto de uma cadeira com o nome de sua personagem, Carol Danvers, nos sets do longa.

Na legenda, escreve: “Vejo você em um ano, Carol”.

Mais sobre The Marvels (Capitã Marvel 2)

The Marvels (Capitã Marvel 2) é um vindouro filme baseado nos quadrinhos da Marvel, com as personagens Carol Danvers/Capitã Marvel, Kamala Khan/Ms. Marvel e Monica Rambeau.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, o longa-metragem serve como uma sequência tanto para Capitã Marvel, de 2019, quanto para a série da Ms. Marvel, que deve estrear ainda em 2022 no DIsney+.

O filme é dirigido por Nia DaCosta a partir de um roteiro de Megan McDonnell e estrelado por Brie Larson como Carol Danvers/Capitã Marvel, Iman Vellani como Kamala Khan/Ms. Marvel e Teyonah Parris como Monica Rambeau.

The Marvels (Capitã Marvel 2) estreia em 17 de fevereiro de 2023 nos cinemas dos Estados Unidos.

