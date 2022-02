Brutal filme de ação com Dwayne Johnson domina a Netflix

Com Dwayne Johnson, o brutal Rápida Vingança está em alta na Netflix.

O longa-metragem de ação, no momento, está em segundo lugar no Top 10 de filmes do serviço de streaming no Brasil, e em sétimo lugar no Top 10 de conteúdos gerais.

Em Rápida Vingança, Dwayne Johnson interpreta um homem que procura se vingar daqueles que o traíram no passado assim que sai da prisão.

No entanto, ele logo descobre que a sua missão pode ser um pouco mais complicada do que parece, já que um assassino contratado está seguindo os seus passos.

Produção com grande astro de Hollywood

Rápida Vingança veio antes de Dwayne Johnson se tornar um grande astro de Hollywood. Ele já era bastante famoso, mas ainda não tinha chegado ao ponto alto da carreira.

Até por causa disso, Rápida Vingança é um pouco diferente das outras produções que Dwayne Johnson estrelou, apresentando um estilo mais intenso e violento.

Hoje em dia, o astro é mais conhecido pelos longas divertidos e voltados para a família.

Rápida Vingança pode estar em alta na Netflix, mas não fez grande sucesso na época de seu lançamento.

Com uma recepção divisiva, o longa-metragem teve pouco destaque nos cinemas e só se tornou mais conhecido quando chegou para DVD.

Com Dwayne Johnson, Rápida Vingança está agora disponível na Netflix.