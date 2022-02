Cancelado na Marvel, ator ainda quer ser herói de X-Men

O ator Channing Tatum ainda sonha em interpretar o Gambit, dos X-Men, na Marvel. Ele estava contratado para um projeto na Fox, que acabou sendo cancelado.

Em uma entrevista para a Variety, Channing Tatum comentou sobre o projeto cancelado. O ator admitiu que ficou chateado com o cancelamento, já que estava muito ansioso para interpretar o personagem de X-Men.

“Pelo que eu sei, o estúdio achava que o roteiro era ‘extravagante’. Gambit seria simplesmente a pessoa mais descolada de todas.”

“Fiquei traumatizado com o cancelamento, eu adoro esse personagem. Foi como perder um amigo, porque eu estava pronto para interpretá-lo.”

“Estávamos na linha de chegada, só que não aconteceu. Mas eu ainda adoraria interpretar o Gambit.”

Filme cancelado do Gambit

O projeto de Gambit teve vários problemas de produção em seu tempo na Fox. Foram muitas as trocas de diretores e reescritas no roteiro, o que levou a um longo desenvolvimento que, por fim, terminou com o cancelamento.

Ainda não está claro se o Marvel Studios pretende usar o personagem dos X-Men em suas produções.

Também não se sabe se Channing Tatum ainda seria considerado para o papel, caso os produtores decidam apresentar Gambit no MCU.

