Case Comigo: Nota no Rotten Tomatoes é revelada

Case Comigo abriu com uma boa nota no Rotten Tomatoes. A comédia romântica tem Jennifer Lopez, Maluma e Owen Wilson como estrelas.

Pelo gênero é esperado que o público ame o longa. A nota dos espectadores ainda não foi revelada, apesar de que a dúvida fica com os críticos.

Continua depois da publicidade

Até o momento desta publicação, apenas cinco análises foram computadas no Rotten Tomatoes. Com isso, a nota de abertura é de 80%, o que é um bom sinal.

Como a avaliação ainda está no início, essa nota pode mudar, aumentando ou até diminuindo. Até por isso, ainda não há um resumo da análise dos especialistas sobre Case Comigo.

Confira abaixo.

Mais sobre Case Comigo

“Kat Valdez (Jennifer Lopez) é metade do casal de celebridades mais sexy da Terra com a nova estrela musical Bastian (Maluma, fazendo sua estreia no cinema). Enquanto o single de sucesso de Kat e Bastian, “”Marry Me””, sobe nas paradas, eles estão prestes a se casar diante de uma audiência de fãs em uma cerimônia que será transmitida em várias plataformas.

O professor divorciado de matemática do ensino médio Charlie Gilbert (Owen Wilson) foi arrastado para o show por sua filha Lou (Chloe Coleman, Big Little Lies da HBO) e sua melhor amiga (Sarah Silverman). Quando Kat descobre, segundos antes da cerimônia, que Bastian a traiu com sua assistente, sua vida vira à esquerda quando ela desmorona no palco, questionando o amor, a verdade e a lealdade. À medida que seu mundo tênue desaparece, ela cruza os olhos com um estranho – um rosto na multidão.

Se o que você sabe o desaponta, então talvez o que você não sabe seja a resposta, e então, em um momento de insanidade inspiração, Kat escolhe se casar com Charlie. O que começa como uma reação impulsiva evolui para um romance inesperado. Mas, à medida que as forças conspiram para separá-los, surge a questão universal: duas pessoas de mundos tão diferentes podem fazer a ponte entre eles e construir um lugar ao qual ambos pertençam?”, diz a grande sinopse do filme.

A direção fica com Kat Coiro (It’s Always Sunny in Philadelphia do FX) a partir de um roteiro de John Rogers (Os Bibliotecários da TNT), Tami Sagher (30 Rock da NBC) e Harper Dill (The Mick da Fox) baseado na graphic novel de Bobby Crosby.

Case Comigo está em cartaz nos cinemas.