Case Comigo: Onde assistir filme com Jennifer Lopez e Maluma

O filme de comédia romântica Case Comigo chega exclusivamente nos cinemas em 10 de fevereiro. O longa é estrelado por Jennifer Lopez e Maluma.

Além de ser um gênero amado pelos fãs, o filme traz uma parte musical interessante. Jennifer Lopez e Maluma lançam canções novas com Case Comigo.

O cantor latino, inclusive, tem a estreia no cinema no filme. Em Case Comigo, o famoso é o personagem Bastian.

Case Comigo é um lançamento exclusivo dos cinemas. Assim, os espectadores devem manter os cuidados como máscara, álcool em gel e distanciamento.

Os espectadores também devem lembrar do comprovante de vacinação para ir ao cinema. Confira abaixo um trailer de Case Comigo.

Mais sobre Case Comigo

“Kat Valdez (Jennifer Lopez) é metade do casal de celebridades mais sexy da Terra com a nova estrela musical Bastian (Maluma, fazendo sua estreia no cinema). Enquanto o single de sucesso de Kat e Bastian, “”Marry Me””, sobe nas paradas, eles estão prestes a se casar diante de uma audiência de fãs em uma cerimônia que será transmitida em várias plataformas.

O professor divorciado de matemática do ensino médio Charlie Gilbert (Owen Wilson) foi arrastado para o show por sua filha Lou (Chloe Coleman, Big Little Lies da HBO) e sua melhor amiga (Sarah Silverman). Quando Kat descobre, segundos antes da cerimônia, que Bastian a traiu com sua assistente, sua vida vira à esquerda quando ela desmorona no palco, questionando o amor, a verdade e a lealdade. À medida que seu mundo tênue desaparece, ela cruza os olhos com um estranho – um rosto na multidão.

Se o que você sabe o desaponta, então talvez o que você não sabe seja a resposta, e então, em um momento de insanidade inspiração, Kat escolhe se casar com Charlie. O que começa como uma reação impulsiva evolui para um romance inesperado. Mas, à medida que as forças conspiram para separá-los, surge a questão universal: duas pessoas de mundos tão diferentes podem fazer a ponte entre eles e construir um lugar ao qual ambos pertençam?”, diz a grande sinopse do filme.

A direção fica com Kat Coiro (It’s Always Sunny in Philadelphia do FX) a partir de um roteiro de John Rogers (Os Bibliotecários da TNT), Tami Sagher (30 Rock da NBC) e Harper Dill (The Mick da Fox) baseado na graphic novel de Bobby Crosby.

Case Comigo tem estreia em 10 de fevereiro de 2022.