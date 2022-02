Cena pós-créditos de Uncharted estraga reviravolta dos games

Alerta de spoilers

Uma das maiores reviravoltas da franquia Uncharted nos games é o fato do irmão de Nathan Drake estar vivo. Isso é estragado por uma revelação prematura no filme com Tom Holland.

O longa-metragem mostra Sam em um flashback, mas acreditamos que ele está morto. Isso até a cena pós-créditos, que revela que ele está vivo e preso, tentando entrar em contato com Nate.

A revelação de que Sam está vivo só ocorre, nos games, em Uncharted 4: A Thief’s End, mas isso vem bem antes nos cinemas.

Com isso, não há um peso emocional tão grande, embora só tenha sido dito que Nathan tem um irmão no quarto jogo.

Quem não jogou os games e apenas assistiu o filme ainda não vai se sentir tão próximo de Nathan para que a revelação carregue muito peso, o que acaba estragando a reviravolta.

Com Tom Holland, Uncharted está em cartaz nos cinemas

Uncharted: Fora do Mapa tem a direção de Ruben Fleischer, conhecido por Venom. Enquanto isso, o roteiro é da dupla Art Marcum e Matt Holloway, conhecidos por Homem de Ferro.

Com Tom Holland no papel principal, Uncharted começa uma história com um Nathan Drake mais jovem. O mesmo vale para Sully, que está em idade bem distante em comparação aos games.

A Sony promete que Uncharted é uma história de origem para Nathan Drake. Essa é a primeira aventura dele ao lado do mentor Sully.

A dupla tem a missão de encontrar “o maior tesouro perdido” do mundo, em uma aventura que percorre toda Terra. A história pode levar o personagem de Tom Holland a reencontrar o irmão perdido dele.

Uncharted: Fora do Mapa, com Tom Holland, já está em exibição nos cinemas.