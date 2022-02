Cenas deletadas trazem redenção de personagens odiados de Harry Potter

Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1 quase teve duas cenas que trariam a redenção dos Dursley, tios e primo do protagonista. No entanto, as duas sequências ficaram de fora do filme.

A primeira dessas cenas mostraria a tia Petunia sozinha em casa, pouco antes de sair com a família dela para irem para um local seguro, em razão da possibilidade de um ataque de Voldemort.

Nesse momento, Harry entra na sala e ela fala sobre a dor de ter perdido a irmã, a mãe do protagonista. Ela confessa ter ficado de luto pela morte de Lily.

Já a segunda cena mostraria Duda, primo de Harry Potter, entendendo a gravidade de tudo que está acontecendo e o perigo que o primo corre. Ele aperta a mão de Harry e diz que não considera ele “um desperdício de espaço”.

As cenas foram cortadas e, no fim, apenas vemos os tios de Harry Potter deixando a casa.

Veja as cenas deletadas, abaixo.

Harry Potter descartou um dos personagens mais poderosos da saga

Os filmes de Harry Potter cortaram um dos personagens mais poderosos dos livros, que aparece diversas vezes nas obras originais. Trata-se de Pirraça, Poltergeist que vive em Hogwarts.

Segundo a própria J.K. Rowling (via CBR), o Pirraça “veio junto do prédio” e não é um fantasma como Nick Quase Sem Cabeça, ou a Murta que Geme. Ele é um espírito que vive no local.

Pirraça é praticamente invulnerável, imune a feitiços e armadilhas. Ao longo da história de Hogwarts, jamais conseguiram prendê-lo, como é revelado no conto Pirraça, de J.K. Rowling.

Ela conta como no fim dos anos 1800, um diretor de Hogwarts tentou prender o espírito, mas sem conseguir. Pirraça escapou sem problemas e passou os três dias seguintes casualmente ameaçando os estudantes.

Isso tornou dele uma presença fixa na escola de magia e bruxaria, tanto é que vemos ele nos livros de Harry Potter, muitas vezes atrapalhando a vida de Harry, Hermione e Rony.

Pirraça quase apareceu no filme de Harry Potter e a Pedra Filosofal, vivido por Rik Mayall, mas as cenas foram cortadas.

Os filmes de Harry Potter estão disponíveis no HBO Max. Veja uma imagem do ator caracterizado com o personagem no filme, abaixo.