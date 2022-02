Chris Hemsworth terá papel bem diferente em filme de Mad Max

Furiosa, o filme derivado de Mad Max, traz Chris Hemsworth, o Thor da Marvel, como um dos principais nomes. O astro do MCU, porém, pode estar em papel diferente do imaginado.

O repórter do New York Times, Kyle Buchanan, que escreveu um livro sobre Mad Max, trouxe atualizações sobre Furiosa. Entre as informações está de que Chris Hemsworth é um vilão.

O jornalista ainda confirmou que o astro da Marvel seria o principal vilão do filme de Mad Max, com o nome de Doutor Dementus.

A produção não confirma a informação. Mas, Buchanan é bastante próximo de Furiosa por conta do livro escrito por ele, sobre a história de Mad Max: Estrada da Fúria.

Para Chris Hemsworth, o papel seria uma mudança e tanto, já que o astro de Thor se acostumou a ter papéis de heróis.

Mais sobre Furiosa, novo filme de Mad Max

Quando George Miller anunciou a produção do prólogo Furiosa, fãs vibraram com a possibilidade de mais uma performance de Charlize Theron como a icônica personagem.

O diretor e roteirista revelou anteriormente, no entanto, que Theron não participaria do novo filme. Como a trama contará a história de Furiosa muito antes dos eventos de Mad Max, Miller preferiu escolher uma nova atriz para a personagem do que usar a tecnologia de computação gráfica para rejuvenescer a estrela original.

Na época da divulgação do projeto, muitos sites anunciaram que Jodie Comer, de Killing Eve, seria a nova Furiosa. Porém, o próprio George Miller desmentiu o boato e revelou a identidade da versão mais jovem da personagem.

Anya Taylor-Joy foi escolhida para protagonizar Furiosa, e a informação foi confirmada por Miller.

Além de O Gambito da Rainha, a atriz é conhecida por performances em filmes como A Bruxa e Os Novos Mutantes.

Em um papo com o The Hollywood Reporter, Charlize Theron falou sobre sua substituição em Furiosa.

“Não foi fácil engolir! Eu sempre respeitarei o George, principalmente após trabalhar com ele em Mad Max. Ele é um mestre, e desejo para ele tudo de bom”, comentou a atriz.

Furiosa já conta com mais dois nomes de peso em seu elenco. Chris Hemsworth, o Thor do MCU e Yahya Abdul-Mateen II, o Arraia Negra dos filmes de Aquaman.

Furiosa chega em 23 de junho de 2023. Mad Max: Estrada da Fúria está no HBO Max.

