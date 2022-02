Com ar de Hitchcock, suspense com atriz de Emily em Paris ganha trailer na Netflix

A Netflix lançou o trailer de Sorte de Quem? novo thriller de suspense estrelado por Lily Collins, de Emily em Paris.

A trama gira em torno de um homem que invade a casa de um bilionário, mas tudo dá errado quando os donos chegam em casa.

O thriller foi inspirado pelas obras de Alfred Hitchcock e traz uma situação inusitada em que os donos da casa efetivamente precisam ajudar o bandido a roubá-la. Com o tempo vamos descobrindo as motivações por trás dele.

O suspense, pelo que a prévia indica, vai gradativamente aumentando, até chegar ao clímax. Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre Sorte de Quem?

“Inspirado em Alfred Hitchcock, Sorte de Quem? gira em torno de um homem que invade a casa de férias vazia de um bilionário da tecnologia”, começa a sinopse oficial.

“No entanto, as coisas dão errado quando o magnata arrogante e sua esposa chegam para uma “escapadela” de última hora”, continua a sinopse.

Além de Lily Collins, o elenco conta com Jesse Plemons (Ataque dos Cães, Black Mirror), Jason Segel (How I Met Your Mother) e Omar Leyva.

A direção é de Charlie McDowell, conhecido por Complicações do Amor e A Descoberta. Ele também já trabalhou nas séries Legion e Cara Gente Branca.

Sorte de Quem? estreia em 18 de março na Netflix.