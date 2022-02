Com Chris Evans, Henry Cavill e Ana de Armas, Netflix lança trailer dos filmes de 2022

A Netflix lançou o trailer dos filmes que serão lançados em 2022 na plataforma de streaming. Podemos esperar obras com Chris Evans, Henry Cavill, Ana de Armas, Daniel Craig e muito mais.

A prévia apresenta breves trechos dos muitos filmes que chegarão à plataforma em 2022. Abaixo trazemos a lista completa, separada por gêneros.

O filme estrelado por Chris Evans é Agente Oculto, no qual contracena com Ryan Gosling, Wagner Moura e Ana de Armas. Os irmãos Russo, diretores de Vingadores: Guerra Infinita e Ultimato, dirigem o projeto.

Já Henry Cavill estará em Enola Holmes 2, junto de Millie Bobby Brown. Daniel Craig, por sua vez, estrela Entre Facas e Segredos 2.

Veja o trailer, abaixo, e, logo em seguida, tudo o que chegará à Netflix em 2022.

Ação, aventura e ficção científica

O Projeto Adam

Athena

Carter

Dupla Jornada

Enola Holmes 2

Agente Oculto

Interceptor

The Mother

The Mothership

Spiderhead

They Cloned Tyrone

Comédia

BigBug

A Bolha

Knives Out 2

Me Time

Mestres do Metal

Senior Year

The Takedown

Medea: O Retorno

You People

Drama

A Jazzman’s Blues

Contra o Gelo

All Quiet on the Western Front

Blonde

The Good Nurse

Arremessando Alto

Luckiest Girl Alive

O Soldado que Não Existiu

The Pale Blue Eye

Rustin

Spaceman

The Swimmers

White Noise

The Wonder

Terror

Caranguejo Negro

Indecente

Escolha ou Morra

End of the Road

The Inheritance

Monkey Man

Mr. Harrigan’s Phone

O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface

Naquele Fim de Semana

Sorte de Quem?

Para Toda a Família

13: The Musical

Boo!

Ivy & Bean

Matilda

O Resgate de Ruby

The School for Good and Evil

Terra dos Sonhos

Crush à Altura 2

We Have A Ghost

Animação

Apollo 10 e meio: Aventura na Era Espacial

Bubble (Anime)

Drifting Home (Anime)

Pinocchio Por Guillermo Del Toro

O Dragão do Meu Pai

A Fera do Mar

The Seven Deadly Sins: Fúria de Edimburgo Parte 1 (Anime)

Wendell & Wild