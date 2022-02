Com Chris Evans, trailer de Lightyear é lotado de referências a Toy Story

A Pixar lançou mais um trailer de Lightyear, filme com Chris Evans, que contará a história de Buzz Lightyear (o que não é um brinquedo).

A prévia mostra o personagem titular preso em um planeta junto de uma grande equipe. Ele zarpa na primeira missão desde que foram para lá e encontra novas ameaças no espaço.

No trailer vemos diversas referências a Toy Story, como o robô gigante que persegue o protagonista dublado por Chris Evans. O vilão se parece muito com o Imperador Zurg, visto em Toy Story 2.

Naturalmente, essa aventura no espaço é o que inspira, no universo de Toy Story, os brinquedo do astronauta.

Veja o trailer da nova animação da Pixar, abaixo.

Lightyear nos cinemas

“Quando criamos o primeiro Toy Story, projetamos Buzz Lightyear com a ideia de que ele era um brinquedo baseado em algum personagem muito legal de um filme épico de grande sucesso. Bem, todos esses anos depois, decidimos fazer esse filme”, disse Pete Docter sobre o filme (via Collider).

A direção de Lightyear é de Angus MacLane, que previamente dirigiu os curtas-metragens BURN-E, Small Fry. Ele também dirigiu Procurando Dory, junto de Andrew Stanton.

Nos filmes anteriores de Toy Story, Buzz Lightyear foi dublado por Tim Allen. Como se trata de outra versão do personagem, Chris Evans entra como a voz do protagonista.

Lightyear estreia em 17 de junho de 2022.

Filmes e séries da Pixar podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.