Com Marco Pigossi, filme de suspense baseado em história real chega na Netflix

Em 2021, Marco Pigossi fez muito sucesso na Netflix com a série Cidade Invisível, ambientada no universo do folclore brasileiro. Agora, o astro retorna à plataforma com outro projeto elogiado: o filme de suspense O Nome da Morte, que adapta para as telas uma sinistra e violenta história real.

O Nome da Morte, lançado originalmente em 2018, tem Henrique Goldman como diretor e George Moura como roteirista.

Protagonizado por Pigossi, o filme é inspirado no livro homônimo de Klester Cavalcanti, que acompanha a história real de Júlio Santana, um assassino de aluguel que matou 492 pessoas em seus 35 anos de “carreira”.

Explicamos abaixo tudo sobre a trama chocante e o elenco de estrelas de O Nome da Morte na Netflix; confira.

A trama de O Nome da Morte introduz Júlio Silveira como um homem pacato, pai de família exemplar, caridoso com sua comunidade e motivo de orgulho para a família.

No entanto, por trás dessa fachada de bom moço, Júlio esconde um terrível segredo, uma verdadeira identidade oculta.

Júlio é, na verdade, um assassino profissional responsável pelas mortes de quase 500 pessoas.

O Nome da Morte aborda como Júlio iniciou sua “carreira” e como se tornou um dos matadores de aluguel mais prolíficos da história brasileira – além de mostrar sua relação com os contratantes e seus métodos de execução.

O filme também faz um ótimo trabalho ao mostrar Júlio lidando com seus demônios anteriores e com as lembranças do passado, enquanto tenta levar uma existência tranquila entre a lei e o crime.

Como já citamos, O Nome da Morte tem Marco Pigossi como protagonista. O ator dá um show como Júlio Silveira, e se destaca ao interpretar uma diversa gama de emoções como o matador.

Mas além de Marco Pigossi – que também é conhecido pela série australiana Tidelands – o filme conta com um impressionante elenco de estrelas brasileiras.

Fazem parte do elenco de O Nome da Morte Fabiula Nascimento (Sessão de Terapia), André Mattos (Tropa de Elite 2), Matheus Nachtergaele (O Auto da Compadecida) e Tony Tornado (Juntos e Enrolados).

O Nome da Morte também fez grande sucesso com a crítica especializada, acumulando elogios das publicações mais respeitadas do Brasil.

“Como pano de fundo, Goldman coloca o espectador diante de um Brasil violento, atravessado pela corrupção policial e pela conexão entre ascensão financeira e prática religiosa. No elenco, destaque para Pigossi”, afirmou a crítica do jornal O Globo.

O Nome da Morte já está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer.