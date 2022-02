Com Uncharted, Tom Holland quebra “maldição” de atores do MCU

Você já ouviu falar da maldição dos atores da Marvel? A brincadeira surgiu na internet após o fracasso de bilheteria de filmes protagonizados por astros do MCU. Na lista, podemos citar Robert Downey Jr. (Homem de Ferro) com Dolittle, Jeremy Renner (Gavião Arqueiro) com João e Maria: Caçadores de Bruxas e Chris Hemsworth (Thor) com MIB: Homens de Preto Internacional.

No entanto, alguns astros também conseguiram atingir o sucesso mesmo fora da Marvel, como foi o caso de Chris Pratt (Senhor das Estrelas) em Jurassic World e de Scarlett Johansson (Viúva Negra), indicada ao Oscar por História de um Casamento e Jojo Rabbit.

Continua depois da publicidade

E o novo astro a se juntar a lista de nomes da Marvel que venceram a maldição do MCU é Tom Holland (Homem-Aranha), com o sucesso de Uncharted nos cinemas.

O filme estreou em fevereiro de 2022 e já está dando o que falar: embora as críticas sejam mistas, visto que o enredo não conseguiu agradar a todos, Tom Holland é sem dúvida um dos nomes mais populares do momento e o ator conseguiu arrastar muitos fãs para os cinemas.

Além disso, o filme de Uncharted é inspirado em um jogo muito famoso para PlayStation e, unindo isso à popularidade de seu elenco principal, o resultado foi um grande sucesso de bilheteria mesmo ainda com poucos dias em cartaz. Relembre o trailer do filme:

Os números de Uncharted

Só no seu fim de semana de estreia, Uncharted faturou US$ 44,2 milhões na América do Norte, isso ainda excluindo o Dia do Presidente (via Variety). Esse valor é muito superior à projeção feita pela Sony, que esperava que Uncharted ganharia aproximadamente US$ 30 milhões nesse mesmo período.

O número fica ainda maior se somarmos as vendas internacionais, onde Uncharted faturou US$ 139 milhões de sexta a domingo, e o filme nem estreou na China ainda.

Os custos de Uncharted foram de US$ 120 milhões, e somente três dias de bilheteria foram mais do que o suficiente para cobrir os gastos do filme e já apresentar lucros para a Sony. Se a empresa tinha uma franquia em mente, parece que esse é momento para concretizar esses sonhos!

Se você quiser ajudar a deixar esses números ainda maior, aproveite: Uncharted segue em exibição nos cinemas brasileiros pelo próximo mês.