Como The Batman pode superar recorde de O Cavaleiro das Trevas

A trilogia O Cavaleiro das Trevas, com Christian Bale, é uma das grandes obras-primas modernas não só por sua qualidade, mas também por seu sucesso: o filme dominou as críticas e as bilheterias com uma das melhores adaptações do Batman já feitas para os cinemas.

Vimos, após, Ben Affleck assumir o manto do Morcego de Gotham por tempo limitado, mas se sua pouca estadia na DC não foi tão bem sucedida assim, o jogo pode estar prestes a virar com a chegada de The Batman, em março.

O novo longa do herói sombrio dos quadrinhos da DC marcará a estreia do astro Robert Pattinson (Crepúsculo) como Bruce Wayne, milionário de dia, vigilante de noite.

O novo filme contará a história dos primeiros anos de atividade do Batman, com a imaturidade e inexperiência de um recém herói que ainda lida com o luto e o legado deixado pela família Wayne, ao mesmo tempo em que enfrenta enfrenta o Charada (Paul Dano) e o Pinguim (Colin Farrell).

Confira o trailer abaixo:

Um novo recorde está a caminho?

Com uma grande hype criada entre o público para este novo projeto da DC, previsões apontam que The Batman pode bater os recordes de maior fim de semana de estreia de um filme do Batman.

Segundo essas projeções, The Batman pode faturar até US$ 185 milhões durante seu fim de semana de estreia no início de março, deixando para trás Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge, que arrecadou US$ 160 milhões em sua abertura.

Apesar da pandemia de COVID-19, os cinemas já voltaram com força, como vimos em Homem-Aranha: Sem Caminho para Casa que arrecadou US$ 260 milhões em seus primeiros dias, em dezembro de 2021.

The Batman estreia dia 03 de março nos cinemas do Brasil e um dia mais tarde nos Estados Unidos. Sessões de pré-estreia já começam na terça-feira, 01, prometendo grandes números para o novo filme da DC. Será que as previsões estarão corretas?