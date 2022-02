Crepúsculo tem retorno anunciado

Muitos atores tiveram as vidas marcadas por Crepúsculo. Robert Pattinson e Kristen Stewart se tornaram grandes estrelas graças aos filmes da saga. Ashley Greene, que viveu Alice, também é lembrada pelo papel e retorna à saga anos dpeois.

Conforme a EW, a atriz vai lançar um podcast intitulado The Twilight Effect (O Efeito Crepúsculo), que falará sobre os bastidores dos filmes.

Ela vai apresentar o podcast junto de Melanie Howe. Ao todo serão 30 episódios, com os dois primeiros sendo lançados em 15 de março de 2022.

Além de falar sobre os filmes da saga Crepúsculo, outros astros dos longas-metragens serão convidados, como Kellan Lutz, Nikki Reed e Peter Facinelli.

O podcast segue a premissa de outros que revisitam filmes ou séries famosas, como Office Ladies, com Jenna Fischer e Angela Kinsey, que estrelaram The Office e reassistem a série, comentando sobre ela.

Robert Pattinson repetiu momento de Harry Potter em Crepúsculo e ninguém notou

Robert Pattinson confessou para GQ uma conexão entre Harry Potter e Crepúsculo. O novo Batman do cinema repetiu um momento do filme do bruxinho na saga de Edward e Bella, sem os espectadores terem notado.

Em Harry Potter e o Cálice de Fogo, Robert Pattinson ficou com o papel de Cedric Diggory, que o revelou para Hollywood. Até então, os espectadores achavam que o astro não tinha uma grande participação criativa no personagem.

Nesta entrevista, Robert Pattinson mostrou que não foi bem isso que aconteceu. O ator criou um conceito próprio, que depois foi até repetido com Edward em Crepúsculo.

“(O papel em Harry Potter) é a minha entrada na fama. Foi definitivamente o meu conceito de pular de uma árvore, no começo da cena, que depois eu repeti em Crepúsculo. Por alguma razão, eu sempre tenho a sugestão, ‘Por que ele não pula de uma árvore?'”, confessou o astro.

Em The Batman, os espectadores agora esperam que o mesmo aconteça. Ao menos, de prédios Robert Pattinson deve pular bastante.

The Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 3 de março. Já Crepúsculo está disponível na Netflix.