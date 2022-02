Criador explica grande mudança de Chucky em Brinquedo Assassino

Um detalhe curioso do primeiro filme Brinquedo Assassino é o fato de Chucky mudar de aparência conforme o longa-metragem progride. Ele começa mais como um boneco e termina mais parecido como um humano.

Howard Berger, responsável pelo visual do personagem no filme, falou sobre essa transformação e como não é exatamente lógico.

“Fizemos as cabeças dos bonecos parecerem cada vez mais humanas à medida que o filme continua”, disse Berger sobre a transformação de Chucky ao longo do primeiro filme. “A linha do cabelo começa a combinar com o de Brad Dourif [ator que interpretou Charles Lee Ray]”.

“No fim do filme, ele tem um monte de cabelo”, explicou ele. “Visualmente, foi legal, mas eu nunca gostei da lógica da história. Por que isso aconteceria? O que isso significa? Isso significa que ele acabaria se tornando humano?”.

De acordo com um post verificado no subreddit, Movie Details, “as características de Chucky se tornam progressivamente mais robustas e humanas [para simbolizar] como Charles Lee Ray, o assassino preso dentro do boneco, tem cada vez menos tempo para sair deste corpo”.

Veja a evolução do rosto de Chucky no primeiro Brinquedo Assassino, abaixo.

Chucky tem série no Star+

“Depois de um brinquedo antigo do Chucky aparecer em uma venda de garagem, a cidade se torna um caos e assassinatos horríveis começam a expor os segredos locais”, diz a sinopse da série.

O elenco conta com o retorno do dublador original do personagem, Brad Douriff. Jennifer Tilly, que dá voz à noiva do Chucky, Tiffany Valentine, também retorna para essa produção.

Chucky está disponível no Brasil pelo Star+.

Clique aqui para assinar o Star+ e conferir a série do Brinquedo Assassino.