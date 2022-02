Crush à Altura 2: Veja de onde você conhece o novo par romântico de Jodi

Após causar polêmica na Netflix com seu lançamento original, a franquia Crush à Altura retorna com seu segundo filme. O novo longa traz grandes desenvolvimentos para a história de Jodi, e oferece um novo interesse romântico para a protagonista. Mas afinal de contas, quem interpreta o charmoso Tommy em Crush à Altura 2?

“Protagonizar o musical da escola significa realizar um sonho, mas a pressão vem com tudo e abala a confiança e o relacionamento de Jodi”, afirma a sinopse oficial de Crush à Altura 2 na Netflix.

Continua depois da publicidade

O filme começa logo após desfecho do primeiro longa, e traz Jodi como uma das garotas mais populares da escola, namorando Jack.

Mas Jack encontra um adversário à altura pela afeição da “garota alta”: o bonitão Tommy, interpretado por um jovem ator de carreira promissora.

Quem interpreta Tommy em Crush à Altura 2?

Em Crush à Altura 2, o charmoso Tommy é interpretado por Jan Luis Castellanos, um ator latino muito conhecido pela audiência jovem da Netflix.

Embora interprete um estudante de ensino médio em Crush à Altura 2, Jan Luis é bem mais velho na vida real. O ator tem 26 anos.

Originalmente nascido na República Dominicana, Jan Luis se mudou para os Estados Unidos, junto com a família, ainda na infância. O ator cresceu no estado de Nova Jérsei, onde decidiu seguir carreira artística.

Você, provavelmente, conhece Jan Luis Castellanos por sua performance como Diego Torres na série 13 Reasons Why, também disponível na Netflix.

O ator também interpreta Mikey na série Bridge and Tunnel, da Epix, e chegou até mesmo a fazer uma participação no universo da Marvel.

Na 2ª temporada de Os Fugitivos – série que não faz parte do MCU – Jan Luis Castellanos interpreta o misterioso Topher.

Para o futuro, Castellanos foi escalado como Croy na vindoura adaptação do livro “Uglies”, de Scott Westerfeld.

No longa, o ator vai contracenar com Joey King (A Barraca do Beijo) e Chase Stokes (Outer Banks).

Jan Luis Castellanos também faz muito sucesso nas redes sociais. No Instagram, o astro de Crush à Altura 2 já acumula mais de 278 mil seguidores.

Em seu perfil, o ator costuma compartilhar detalhes de sua rotina e momentos interessantes de seus projetos em Hollywood. Em muitas postagens, o astro aparece ao lado de companheiros de cena em Crush à Altura 2.

Veja abaixo alguns registros recentes do perfil de Jan Luis Castellanos no Instagram.

Crush à Altura 2 está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.