Daniel Radcliffe admite ter sido “total idiota” com Emma Watson em Harry Potter

Daniel Radcliffe admitiu ter sido um “total idiota” para os colegas Emma Watson e Rupert Grint em Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2.

Essa revelação veio no recente especial de reunião do elenco da saga na HBO Max, sendo relatada pelo Insider.

Emma Watson e Rupert Grint tiveram que gravar uma cena com um grande beijo em Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2.

Foi uma sensação estranha para os dois, já que eles praticamente cresceram juntos ao longo da franquia.

Para piorar as coisas, Daniel Radcliffe fez questão de aparecer no set no dia em que a cena estava sendo gravada. A sua intenção era provocar os seus colegas, mas hoje ele admite que a sua atitude pode ter sido um pouco “idiota”.

“Eu não melhorei a situação. Me disseram que eu estava sendo um total idiota, mas eu insisti em entrar no set para ver vocês se beijando, eu sinto muito, pessoal.”

Momento estranho para Emma Watson e Rupert Grint

Emma Watson brincou dizendo que não era apenas Daniel Radcliffe que queria estar no set. Parece que toda a equipe estava interessada no momento.

“Todo mundo queria estar no set para essa cena. Todos estavam tipo: ‘Isso vai ser bom.'”

