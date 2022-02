Daniel Radcliffe, o Harry Potter, está irreconhecível em novo papel; veja

Conhecido por seu papel como Harry Potter no cinema, Daniel Radcliffe está irreconhecível para a cinebiografia Weird: The Al Yankovic Story, o seu novo projeto.

Imagens do set mostram o ator com um novo visual para interpretar o músico “Weird Al” Yankovic, que ganhou popularidade com paródias de grandes sucessos.

Confira abaixo as imagens de Daniel Radcliffe, o Harry Potter do cinema, no set de Weird: The Al Yankovic Story.

Daniel Radcliffe em um novo papel

Com Daniel Radcliffe, Weird: The Al Yankovic Story mostrará a ascensão de “Weird Al” Yankovic à fama, acompanhando a sua estranha e fascinante vida.

A cinebiografia deve ter um tom cômico, abordando os detalhes da vida de “Weird Al” Yankovic sem se levar muito a sério.

Desde a conclusão da saga de Harry Potter, Daniel Radcliffe vem se dedicando a papéis diferentes na carreira.

O ator procura trabalhar em vários gêneros, com o inusitado papel de “Weird Al” Yankovic sendo uma nova oportunidade de mostrar que Harry Potter está no passado.

Ainda não há data de lançamento para Weird: The Al Yankovic Story, com Daniel Radcliffe.