Denzel Washington quebra o próprio recorde no Oscar 2022

Denzel Washington quebrou o próprio recorde ao ser indicado ao Oscar de Melhor Ator por A Tragédia de Macbeth.

Essa é a 10ª indicação do ator ao Oscar. Ele interpreta o personagem titular no filme de Joel Coen. Hoje com 67 anos, Washington já ganhou dois Oscar, por Tempo de Glória e Dia de Treinamento.

Isso faz dele o ator negro com maior número de indicações ao Oscar. Já dentre os atores em geral, ele está atrás apenas de Jack Nicholson, que recebeu 12 indicações.

Além dos prêmios de melhor ator, Denzel Washington também foi indicado na categoria de melhor filme por ter produzido Um Limite Entre Nós.

A lista completa de indicados ao Oscar 2022 pode ser conferida, aqui.

A Tragédia de Macbeth no Apple TV+

Baseado na peça de William Shakespeare, o longa-metragem gira em torno das tentativas de Macbeth em conquistar o trono escocês, após ouvir uma profecia de uma tríade de bruxas.

O elenco é completado por Corey Hawkins, Alex Hassell, Ralph Ineson, Moses Ingram, Bertie Carvel, Kathryn Hunter, Brendan Gleeson e Harry Melling.

A direção é de Joel Coen, que dessa vez não trabalha junto do irmão, Ethan Coen, com quem já dirigiu clássicos modernos como Fargo e O Grande Lebowski.

A Tragédia de Macbeth estreia em 14 de janeiro de 2022, no Apple TV+.