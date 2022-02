Diretor confirma o que todos já suspeitavam sobre The Batman

The Batman parece que não terá conexão com os outros filmes da DC, como Liga da Justiça, Aquaman ou O Esquadrão Suicida. Isso não quer dizer, contudo, que ele não faça parte de um universo compartilhado.

O diretor Matt Reeves disse ter a intenção de criar um “Batverso” com o filme estrelado por Robert Pattinson e, de fato, os planos já estão em desenvolvimento.

Continua depois da publicidade

“Você não faz uma história e diz: ‘Este é o Capítulo 1’, porque você pode não conseguir fazer o Capítulo 2. Então, a história teve que se sustentar por conta própria. O mundo do Batman é tão rico em personagens que quando você está começando a chegar ao fim, você já pode começar a pensar na próxima coisa. Porque a ideia, é claro, é que a história de Gotham nunca termine”, disse Matt Reeves.

O diretor, portanto, parece cauteloso, mas já tem outros projetos encaminhados, como a série sobre a delegacia de Gotham e outra sobre o Pinguim, sobre o que ele falou, também, à EW.

A série spin-off do Pinguim acompanhará a ascensão do personagem para se tornar um chefe do crime. No entanto, em The Batman, ele é um tenente da máfia de nível médio que ainda não está no auge de seu poder.

Reeves disse à EW que ele apresentou a série para o HBO Max como uma “espécie de história de ‘sonho americano em Gotham'”.

Matt Reeves disse que os executivos do HBO Max ficaram empolgados com a série do Pinguim e, de fato, ela já está em desenvolvimento.

Mais sobre The Batman

The Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

The Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 3 de março. Confira abaixo um trailer do filme.