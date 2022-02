Diretor de Homem de Ferro 3 se reúne com Robert Downey Jr. em novo filme

Robert Downey Jr. vai se reunir com Shane Black, diretor de Homem de Ferro 3, em um filme do Amazon Prime Video, que adapta os livros da série Parker, de Donald E. Westlake.

A série consiste em um total de 24 livros, lançados entre 1962 e 2008. Antes dessa adaptação, Black e Robert Downey Jr. também trabalharam juntos em Beijos e Tiros, antes mesmo de Homem de Ferro 3.

Continua depois da publicidade

O roteiro do novo filme é assinado pelo próprio Shane Black. O ator de Homem de Ferro vai interpretar o personagem principal, conhecido apenas como Parker.

O projeto é desenvolvido pelo Amazon Prime Video e conta com produção de Downey Jr., junto da esposa, Susan Downey, além de Joel Silver.

Parker é descrito como um ladrão profissional, que é frio e calculista. Ele já inspirou outros filmes, como Parker, de 2013, com Jason Satham e O Troco, de 1999, com Mel Gibson.

Os projetos atuais de Robert Downey Jr. além da Marvel

Atualmente, Robert Downey Jr. e Susan Downey estão produzindo a 2ª temporada da série Sweet Tooth, um grande sucesso da Netflix.

Com uma história ambientada em um futuro pós-apocalíptico, marcado pela chegada de híbridos entre humanos e animais, Sweet Tooth emocionou muita gente na plataforma, e não demorou para ser renovada para a 2ª temporada.

E no cinema? Robert Downey Jr. confirmou sua presença como o protagonista de Sherlock Holmes 3, continuação da franquia lançada originalmente em 2009.

Finalmente, Robert Downey Jr. e Susan Downey se dedicam à fundação FootPrint Coalition, criada em 2020.

A organização não governamental reúne investidores, doadores e figuras públicas que desejam investir no desenvolvimento sustentável, no combate às mudanças climáticas e na criação e desenvolvimento de alternativas ecológicas para as mais diversas empresas.

“Nós fazemos doações para organizações sem fins lucrativos que lutam para a adoção de tecnologias sustentáveis e ecológicas. A nossa intenção é entreter, informar e mobilizar o público com a criação de conteúdo original”, afirma a página da organização no Linkedin.

Os filmes do MCU, com Robert Downey Jr., estão disponíveis na Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma.