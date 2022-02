Diretor de O Poderoso Chefão derruba mito sobre Marlon Brando

O Poderoso Chefão completa, em 2022, 50 anos desde seu lançamento nos cinemas. Dirigido por Francis Ford Coppola, o filme é um dos maiores longas já feitos, aclamado por ambos crítica e público geral e, mesmo cinco décadas mais tarde, continuamos a aprender coisas novas sobre o filme.

Uma dessas recentes descobertas diz respeito a Marlon Brando, vencedor do Oscar por seu papel como Vito Corleone no longa de sucesso — embora tenha recusado o prêmio.

Ao longo de todos esses anos, foram divulgados vários rumores de que Brando era uma figura difícil de trabalhar, mas o diretor de O Poderoso Chefão nega:

“Quero dizer, [Brando] não era apenas um grande ator… ele era, além de sua atuação, uma espécie de gênio. […] Ele não era difícil de trabalhar, apenas trabalhava de uma maneira diferente. Você não falou com ele sobre atuação o coisas tipo ‘sua motivação blá blá blá’, você não fala sobre isso. Na verdade, você nem precisava falar com ele, bastava colocar um adereço na mão dele e ele usaria esse adereço para realizar o que você realmente queria!”, revela Francis Ford Coppola ao GQ.

Em aniversário de 50 anos, O Poderoso Chefão ganha exibição especial

Completando 50 anos, O Poderoso Chefão retornará aos cinemas com uma edição em 4K. A Paramount Pictures anunciou oficialmente o relançamento do clássico nos cinemas do Brasil em 24 de fevereiro, com a nova edição especial.

Além disso, toda a trilogia completa ganhará uma versão em 4K nas principais plataformas digitais em 22 de março.

O trabalho de restauração da trilogia de O Poderoso Chefão teve supervisão de Francis Ford Coppola. O cineasta comandou todos os três longas.

A trilogia de O Poderoso Chefão é tida como uma das mais aclamadas de todos os tempos. Os dois primeiros longas tiveram um impacto histórico em Hollywood, e enquanto o terceiro não teve uma recepção igualmente positiva, ainda recebeu elogios.

Os filmes de O Poderoso Chefão estão disponíveis na HBO Max.