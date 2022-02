Diretor de O Poderoso Chefão tira mais de R$ 600 milhões do próprio bolso para filme

Francis Ford Coppola, famoso diretor de cinema responsável pelo grande sucesso de crítica O Poderoso Chefão, está envolvido em um novo projeto milionário – e com o seu próprio dinheiro!

Em entrevista recente à GQ sobre seu novo filme, Megalopolis, o cineasta revela que não poderia se importar menos com o impacto financeiro causado caso o novo projeto seja um fracasso de bilheteria, e que para que tudo saia como esperado ele próprio está investindo mais de R$600 milhões do próprio bolso no projeto.

O longa está sendo escrito desde a década de 1980 e seu enredo ainda permanece em segredo do público, mas parece estar em pelo desenvolvimento. Quando perguntado sobre a história, Coppola responde: “A premissa de ‘Megalopolis?’ Bem, é basicamente… Eu lhe faria uma pergunta, antes de tudo: você sabe muito sobre utopia?”

“Eu sei que quanto mais eu tornar Megalopolis pessoal, e quanto mais ele for como eu senho, mais difícil será financiá-lo”, fala o cineasta de O Poderoso Chefão sobre seu novo sonho ambicioso e autoral. Saiba mais:

Dinheiro? Sem problemas!

Para conseguir o dinheiro que está investindo neste novo projeto, Coppola vendeu uma parte de seu império de vinhos, mas revela: “Eu não poderia me importo menos com o impacto financeiro, não significa nada para mim. Se vou investir US$ 120 milhões do meu próprio dinheiro – o que já fiz basicamente, está lá, esperando ser escrito para ser feito – quero que tenha um bom resultado para a humanidade”.

“Não é como se US$ 120 milhões fossem tudo o que eu tenho. Eu deixei muito para todos os meus filhos. E então há eles mesmos, a maior coisa que eu deixei para os meus filhos é conhecimento e talento. [Meus filhos] não vão ter problemas. Eles são todos muito capazes. E eles têm Inglenook [a vinícola da família], onde estamos. Não há dívida neste lugar. Nenhuma.”

Ao que tudo indica, segundo o Deadline, o elenco de Megalopolis contará com astros como Oscar Isaac, Forest Whitaker, Cate Blanchett e Jon Voight.

Uma previsão de estreia ainda não foi revelada, nem quando o filme deve começar a ser rodado, mas a ousadia de Francis Ford Coppola deixa os fãs de O Poderoso Chefão e amantes do cinema em geral curiosos para o seu novo projeto.