Diretor de The Batman comenta cena deletada com Charada em Arkham

Matt Reeves já disse algumas vezes que fez o filme que queria ter feito com The Batman. Ainda assim, algumas cenas acabaram sendo cortadas.

O diretor conversou com o TechRadar e falou sobre uma cena deletada envolvendo o herói titular e o Charada no Asilo Arkham.

Continua depois da publicidade

“Houve cenas que cortamos que eu gostei”, explicou Reeves. “Na verdade, há uma cena com o prisioneiro não visto (Barry Keoghan), que aparece no final do filme em Arkham com o Charada. Barry está nessa cena. É uma cena muito legal, e tenho certeza que lançaremos a cena depois que o filme sair, porque é uma cena deletada muito legal”.

“Não há nada que eu tirei do filme que eu gostaria que estivesse nele”, continuou Reeves. “Este é o corte definitivo do filme. Quero dizer, não há, não é como se houvesse algum outro [corte do diretor]. O incrível é que eu fiz o filme que eu queria fazer”.

Há rumores sobre Barry Keoghan interpretar o Coringa no filme com Robert Pattinson, mas nada foi confirmado ainda. Descobriremos quando The Batman estrear.

The Batman chega nos cinemas com Robert Pattinson

The Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

The Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 3 de março. Confira abaixo um trailer do filme.