Diretor explica como Uncharted quebrará a maldição de adaptações de games

Ruben Fleischer comanda Uncharted, após ter dirigido o primeiro Venom. A intenção dele é quebrar a maldição das adaptações de games nos cinemas.

O filme de estreia da PlayStation Productions é estrelado por Tom Holland e Mark Wahlberg, baseado na franquia de mesmo nome iniciada no PS3.

“Para mim, quando você está adaptando qualquer material, seja uma história em quadrinhos ou um videogame, é muito importante que ele funcione por conta própria e se sustente como um longa-metragem, é o que o público está pagando para ver. Então, embora seja baseado nessa franquia super popular de videogame, se não funcionar como um filme, não funcionará para o público”.

Fleischer explicou que colocar os personagens em primeiro lugar era importante, dizendo que o ótimo material de origem lhe deu muito com o que trabalhar:

“O mais importante foi garantir que fosse uma aventura divertida e itinerante com um ótimo relacionamento em seu centro, que é o relacionamento de Nate e Sully. No meu caso, tive muita sorte que o material de origem de Uncharted estabelece um tom incrível, em termos de comédia inerente à franquia, além de definir o padrão super alto para todas as cenas de ação que estamos tentando fazer. Uncharted é conhecido por ter algumas das cenas de ação mais incríveis de qualquer videogame”.

Infelizmente, parece que Uncharted não conseguiu quebrar essa maldição. O filme conta com meros 42% de aprovação no Rotten Tomatoes, com 69 críticas contabilizadas.

